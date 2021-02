Планує ше поставиц семафор

ЖАБЕЛЬ – Концом прешлого тижня заменїк покраїнского секретара за енерґетику, будовательство и транспорт др Зоран Тасич нащивел Општину Жабель и з тей нагоди бешедовал зоз чолїками о планох зоз сектору того секретарияту.

На схадзки були предсидатель Општини Жабель Урош Раданович, посланїк у Покраїнскей влади Ново Доведан зоз Чуроґу, котри донєдавно бул заняти у тей Општинскей управи, як и директор ЯКП „Чистота” Жабель Радован Злоколица.

На схадзки бешедовали о роботи жимскей служби, як и о актуалних проєктох и о проєкту поставяня шветлосней транспортней сиґнализациї, односно семафору у Жаблю, чия проєктно-технїчна документация у виробку, а спомути секретарият тот софинасує. Зоз тим проєктом ше планує поставиц семафор на крижаню драгох улїци Николи Тесли и Светозара Милетича при Штреднєй школи „22. октобер”. У тим року ше планує порихтац потребну документацию, а вец поглєдовац средства од Покраїнскей влади за помоц у його реализациї.

