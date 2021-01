У Руским Керестуре понукаме плаценє ваших рахункох. За правни особи уплацованє заробкох, а за физични шицки други плаценя рахункох – рати за кредити, порциї, струю, телефон… зоз барз вигоднима ценами провизийох. Маршала Тита 66, будинок дакедишнєй друкарнї, обок при апатики.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)