Плаци спод републичного просеку

Члени штирох репрезентативних просвитних синдикатох 16. септембра, як було и наявене, отримали штрайк позберани у беоґрадским парку Манєж, прейґ драги од будинку Министерства просвити, и на тот способ здогадли Владу Сербиї же нєобходне сполнїц дати обецунки хтори подписани у Протоколу у октобру ище прешлого року.

Синдикати вимагаю, у догварки зоз Владу Сербиї, предложени вименки и дополнєня Виновного закону хтори треба же би бул прилапени у Скупштини Сербиї по швидким поступку. Друга вимога Синдикатох же би ше початна плаца наставнїкох, односно занятих зоз седмим ступньом фаховей приготовки у януару 2025. року виєдначела зоз просековим заробоком у Републики, як и же би звекшанє требало буц у єднаким проценту за шицких занятих у просвити.

У Сербиї явни укладаня до образованя виноша 3,3 одсто домашнього бруто продукту, док тот просек у Европи виноши 5 одсто. Тото ше неґативно одражує на квалитет образованя, як на материялни и дружтвени статус просвитних роботнїкох, так и на обєкти и опрему у настави. Заробки занятих у просвити за штвартину нїзши од занятих з исту фахову приготовку у других секторох, цо уплївує на їх достоїнство, а доприноши тому же вше чежше прицагнуц людзох з диплому и седмим ступньом образованя же би робели у основних и штреднїх школох.

Образованє фундамент на котрим стої кажде ушорене дружтво хторе дзба о своєй будучносци. Анализи указую кельо ше студенти того року уписали на учительски и наставнїцки напрями и, з рока на рок тото число драматично вше менше, бо у просвити роби найобразованши кадер хтори нє сце робиц за плацу спод просека. Ґу тому, просвитни роботнїки церпя насилство и прициски, як од школярох так и од родичох.

Школски рок почал зоз штрайком и нагромадзенима проблемами, як и кажди школски рок потераз. О реформи школства бешедовало ше у каждей Влади, алє по нєшка школа нє реформована. Школски програми нє прилагодзую ше новим часом и спокусом, дзе штучна интелиґенция на вельки дзвери уходзи до шицких сеґментох дружтва.

Пречитала сом интересантне думанє о проблемох у просвити длугорочного учителя з Беоґраду, хтори цали роботни вик препровадзел у школи и нєшка є у заслуженей пензиї. Вон одлучел Министерству просвити и Влади Републики Сербиї понукнуц предкладаня як би розришиц проблеми у просвити у даскелїх напрямкох.

Учитель предложел уводзенє платних класох, як и єдинствени и безплатни учебнїки за шицких школярох у основней школи, хтора обовязна. Потим исти критериюми оценьованя хтори би ше утвердзели прейґ штирох тестох у кварталним тестованю школярох. Предклада утаргованє Совиту школи и Совиту родичох и єден зєдинєни просвитни синдикат. Тоти предкладаня, хтори вишли зоз длугокей 42-рочней пракси у просвити, випатраю цалком коректно и прешвечлїво. Час укаже же чи буду и прилапени.

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