Побида за конєц першенства

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 14. колу Рукометней лиґи Сивер, хторе одбавене всоботу 21. мая у Спортскей гали у Руским Керестуре, рукометаше Русину одбавели змаганє процив Рукометного клубу „Кляїчево” хторого победзели з резултатом 37:32 (15:13).

У першим полчасу госци лєпше почали змаганє и вецей раз були у резултатскей предносци, но по конєц перших 30 минутох Русиновци здобули малу, алє заслужену предносц од 15:13.

Подобна ситуация ше одвивала и у першей половки другого полчасу, а як ше змаганє приводзело ґу концу, домашнї бавяче були вше сиґурнєйши у нападу, док и охрана вше сиґурнєйше функционовала.

У остатнїх пейцох минутох, кед ше резултат звичайно „ламеˮ, госци дали 3 ґоли, а домашнї 7, цо ришело конєчного побиднїка.

За Русин бавели – Даниєл Милинкович, Михайло Мудри, Виктор Микита 8, Иван Рац 1, Славко Гербут 8, Борис Югик, Мирослав Виславски 1, Владислав Салак 7, Филип Орос 8, Филип Тома 4 и Петар Пирожек.

После того змаганя Русин забера 5. место, док рукометаше зоз Зомбору перши на таблїчки, та у идуцим календарским року буду ше змагац у висшей лиґи.

