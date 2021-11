Побида на концу єшеньскей часци першенства

ПЕТРОВАРАДИН – У остатнїм, 15. колу єшеньскей часци першенства Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, екипа дюрдьовскей Бачкей була госц екипи зоз Петроварадину. Резултат стретнуца ФК „Петроварадин” (Петроварадин) – ФК „Бачка 1923” бул 0:2 (0:0).

Очековало ше ище єдно нєприємне стретнуце процив екипи ФК „Петроварадин”, бо резултатски, то два екипи хтори приблїжно исти по квалитету. Окрем того ФК „Петроварадин” мал предносц же бави на домашнїм терену.

У першим полчасу, бавяче и єдней и другей екипи випитовали моци, а як ше указало, и зменьовали ше у оштрих стартох. Гоч ґоли у першей часци стретнуца нє було, судия мал досц роботи у дзелєню „правди”.

Други пол час бул дакус иншаки. И єдна и друга екипа глєдали бависко за резултатске ришенє, а перши го нашли бавяче Бачкей у 57. минути, а стрилєц бул Ненад Иґнїч. У 86. минути досудзени пенал за екипу Бачкей. Сиґурни стрилєц зоз билей точки бул Милан Роґич.

За Бачку бавели Неманя Иґнїч, Драґан Тривунович, Ратко Чирин, Стефан Вуйович, Янко Вуйович, Никола Шаренац, Стефан Максимович, Ненад Иґнїч, Милан Роґич, Стефан ДеяновичДеян Трифунович. У 53. минути до бависка вошол Желько Тривунович на место вишол Стефана Вуйовича.

У ярнєй часци першенства, хтора почнє у марцу, дюрдьовска Бачка стартує зоз седмого места и зоз 22 бодами.

