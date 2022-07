Побида на першим приятельским стретнуцу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пририхтуюци ше за нову сезону у Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, фодбалере Русина внєдзелю 17. юлия, одбавели перше приятельске стретнуце процив екипи зоз Кули, хтору победзели зоз резултатом 2:1 (1:1).

Стретнуце требало буц отримане на кулским стадиону, медзитим, понеже залїванє їх терену нє було у функциї, та з тим и терен нє бул адекватни за бависко, змаганє премесцене на керестурски Яраш.

През цале змаганє домашнї нападали на ґол госцох, но госци почали водзиц зоз єдного контра нападу. Нєодлуга, домашнї вировнали резултат прейґ Филипа Вуйовича, хтори од велїх полушансох своєй екипи, вихасновал нагоду кед моцна лабда од горнєй греди вошла до нєбранєней часци мрежи. Други ґол за Русина дал млади Стефан Кочиш, була то акция кед на наруцену лабду Кочиш, док пада, биє волей бице дзе одлучни госцуюци ґолман нє мал нїяке ришенє за охрану свойого ґолу.

Наютре, 20. юлия, до Керестура приходзи екипа зоз Липару дзе будзе одбавене друге приятельске стретнуце.

