ШИД – У 18. колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, ОФК Бикич на госцованю у Руми победзел Фрушку Гору зоз 3:0, а ОФК Бачинци дома страцели до Гранїчара з Кузмина зоз аж 6:0.

На таблїчки ОФК Бикич затримал шесте место зоз 33 бодами, а ОФК Бачинци єденасти зоз 18 бодами.

У 19. колє ОФК Бикич дочекує Зеку Булюбашу, а ОФК Бачинци одходза на госцованє до Ердевику дзе буду бавиц процив Ердевика 2017.

