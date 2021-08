ШИД – Внєдзелю, зоз стретнуцами першого кола, почала єшеньска часц першенства у Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, а фодбалере ОФК Бикич дома победзели ЛСК з Латярку зоз 2:1.

Нова екипа у лиґи, ОФК Бачинци, дожили у Равню чежке пораженє од Зеки Булюбаши зоз 5:0.

Хвильково на таблїчки ОФК Бикич седми зоз трома бодами, а ОФК Бачинци остатнї, штернасти, без бодох.

У другим колє Ердевик 2017 дочекує ОФК Бикич, а ОФК Бачинци Срим.

