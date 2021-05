Побида рукометашох над „старимˮ процивнїком

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 13. колу Войводянскей рукометней лиґи Сивер, рукометаше Русина внєдзелю 23. мая дочекали „старихˮ ривалох зоз Сивцу.

Обидва екипи на початку змаганя ше зманьовали у водзеню резултата. Було то лєм зоз єдним ґолом розлики, но видна була и єднакосц екипох. Заш лєм, на конєц першого полчасу вошло ше зоз минималну предносцу на Русинов хасен. Друга часц ше нє вельо розликовала. Було то праве хлопске, безкомпромисне бависко у надмудрованю.

У Русину, на нєдзельовим змаганю, найефикаснєйши були – Филип Орос хтори посцигнул 8 ґоли, Филип Тома 7, капитен Славко Гербут 6, Борис Югик и Виктор Микита по 5 ґоли, Владислав Салаґ 2, и Иван Рац и Мирослав Виславски дали по 1 ґол.

Русин хвильково 3. на таблїчки зоз 13 бодами, док у шлїдуюцим и остатнїм колу госцує у Кляїчеве, дзе би го побида затримала на 3. месце.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)