ШИД – У 29. колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, Сримец у Беркасове победзел Шлєбоду зоз 4:1, Зека Булюбаша победзел ОФК Бикич зоз 1:0, а Єднота у Шидзе страцела од Ґраничара за Адашевцох зоз 6:1.

На таблїчки ОФК Бикич штварти зоз 57 бодами, Сримец седми зоз 47, а Єднота остатня, шеснаста, ма лєм пейц боди.

У остатнїм, 30. колє на нєдзелю, ОФК Бикич дочекує Єдинство (Р), Трґовачки дочека Сримец (Б), а Ердевик 2017 будзе бавиц процив Єдноти.

