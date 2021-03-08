Побиди ОФК Бикич и Сримцу

ШИД – У фодбалских змаганьох 16. кола ярнєй часци першенства у Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, хтори бавени вчера, фодбалере ОФК Бикич на госцованю у Шидзе призначели побиду процив Єдноти зоз 3:0.

Сримец з Беркасова дома победзел з минималним резултатом 1:0 Фрушку Гору з Руми.

На таблїчки Сримец други зоз 36 бодами, ОФК Бикич штварти зоз 31 бодом, а Єднота остатня, шеснаста, зоз лєм трома бодами.

У 17. колє, на нєдзелю, ОФК Бикич дочекує Ердевик 2017, у Куковцох Обилич 1993 будзе бавиц процив Єдноти, а у Кузмину Ґраничар дочекує беркасовски Сримец.

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