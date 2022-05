Побиднїцка писня з України, Констракта пията

Евровизия 2022 найвекши европски Фестивал на рочним уровню з длугоку традицию, того року отримани у италиянским городу Торину, дзе у финалним змаганю участвовали 25 держави. У спектакуларних наступох з велїма шветлоснима и сценскима ефектами чули зме поруки любови и мира, гоч ше нє могло одняц од упечатку же шицки присутни потримую Україну.

После гласаня фахових жирийох, гласи публики пресудзели, так же побиднїк „Калуш оркестер” з України зоз писню „Стефания”. Представнїца Сербиї Констракта закончела на 5. месце, алє нє остала без награди. Вочи финалу Фестивала, Констракти уручене припознанє „Марсел Безансон” за найлєпши уметнїцки наступ на тогорочним змаганю у Италиї.

Писня „In Corpore Sano” Ани Дюрич нїкого нє охабела ровнодушним. Велї думаю же Сербия того року послала вецей од писнї и представела ше през ориґинални уметнїцки перформанс, яки потераз нє видзени на таким змаганю. На драги по финале порука писнї же „уметнїца муши буц здрава” була яснєйша и публики ширцом Европи. Як сама уметнїца наглашела, у писнї основна задумка здравє, зоз велїма реминисценциями на конзумеризем у приступу ґу здравю, страху од хороти, алє и проблемами коло здравственей защити. Та, гоч гласи жирия нє були за Констракту, по гласох публики була друга, цо єй дзвигло конєчни пласман на тогорочней Евровизиї. То найлєпши резултат Сербиї од 2012. року.

Мишанїна гип-гоп звуку з етно елементами того року ше найвецей пачела публики ширцом Европи и у Австралиї. Композиция „Стефания” пошвецена мацери єдного з членох ґрупи, алє од початку войни у України велїм Українцом постала як гимна за шлєбоду.

История евровизийского Фестивалу полна з нєобчекованима побиднїками. Кельо политика уплївує на конєчни резултат, єдна зоз частейших темох, а точне и же иснує традиция сушедского гласаня. За остатнї 10 роки найуспишнєйши жеми були Италия, Шведска и Русия, хторей того року, пре Україну, наступ бул забранєни. Зоз Балкану найвецей успиху потераз мала Сербия – побиду, друге и треце место як самостойна держава, а шицки бувши югославянски републики можу себе приписац побиду лєм под меном дакедишнєй Югославиї. Куриозитет тогорочней Евровизиї и же наступ представнїци Сербиї обачени и у лондонским Gloub theatre у котрим ше виводза драми Вилияма Шекспира. „Доставаме якиш Лейди Маґбет вибрациї” написане у обяви.

Лєм ище най здогаднєм же водитель, хтори бул задлужени за преношенє змаганя Евровизиї у України, робел у склонїску на нєпознатей локациї. З України розселєне 6 милиони людзох пре войну, и шицки вони були потенциялни гласаче, а музични фаховци визначую же українска композиция квалитетна.

