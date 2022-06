Поволанка викладательом за участвованє на Юнийским фестивалу

ВЕРБАС – Туристична орґанизация општини Вербас и того року, по трецираз, орґанизує Юнийски фестивал.

Манифестация будзе отримана од 14. по 17. юний на Площи Николи Пашича у центру городу.

У рамикох Юнийского фестивалу будзе отримани и предайни базар, на котрим будзе виложене квеце, рижни лакотки, колачи, продукти домашнього виробнїцтва и старих ремеслох.

Заинтересовани викладателє за предайни базар можу ше приявиц на мейл info@turizamvrbas.com лєбо на числа телефонох 021/ 300 81 10 и 060/ 372 25 66.

