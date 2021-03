Поволанка за участвованє у явней розправи о програмох РТВ

НОВИ САД – Радио-телевизия Войводини обявела явну поволанку у котрей поволує шицких заинтересованих гражданох, а тиж и фахову явносц, же би участвовали у явней розправи о програмох Радио-телевизиї Войводини хтору ше орґанизує у периодзе тирваня позарядовей ситуациї пре пандемию коронавирусу, кед редуковани и онєможлївени други форми комуникациї з публику.

Жадаюци унапредзиц явни медийски сервис, у сообщеню ше модлї шицких патрачох же би свойо предкладаня, суґестиї, инициятиви и коментари послали Програмному совиту Радио-телевизиї Войводини на електронски адреси rasprave@rtv.rs и programski.savet@rtv.rs, або по пошти на адресу Каменїцка драга 45, Петроварадин, зоз надпомнуцом „За дописну явну розправу Програмного совиту РТВ”.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)