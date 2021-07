Поволанка привредним субєктом за участвованє у проєкту енерґетскей ефикасносци

ШИД – Општина Шид росписала явну поволанку привредним субєктом хтори зацикавени за участвованє у витвореню проєкта звекшаня енерґетскей ефикасносци ґаздовствох, сообщел вчера заменїк предсидателя Општини Шид Дьордє Томич.

Право участвованя маю субєкти хтори маю шедзиско або дїловну єдинку на подручу општини, а максимални винос средствох хтори додзелює локална самоуправа и министерство енерґетики и рударства 50 одсто од вредносци инвестициї рахуюци и ПДВ.

Поволанка отворена по 31. юлий, а ширши информациї годно достац и на телефони 062 755-254 або 022 719-142.

После вибору привредних субєктох, будзе розписана и явна поволнака за зацикавених гражданох хтори жадаю змоцнїц енерґетску ефикасносц своїх обисцох.

