Поволанка рецитатором за участвованє на „Костельниковей єшенї”

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди 28. Културней манифестациї Костельникова єшень, хтора будзе отримана од 5. по 13. новембер у вецей наших местох, орґанизаторе Манифестациї, Дом култури Руски Керестур, розписали поволанку за учствованє на стретнуцу рецитаторох.

Стретнуце рецитаторох, у рамикох програми Костельниковей єшенї, того року будзе отримане на соботу, 13. новембра на 16 годзин, як и дотераз у Кули у ОШ Петефи бриґада, у нєпоштредней орґанизациї Руского КУД Др Гавриїл Костельник.

Учашнїки буду подзелєни до трох катеґорийох, як цо то и на урядових смотрох рецитованя на уровню АП Войводини.

Дом култури Руски Керестур з тей нагоди поволує нашо КУД-и и школи же би найпознєйше по 8. новембер приявели своїх рецитаторох за участвованє на тим стретнуцу. Орґанизатор обезпечи надополнєнє трошкох превозу за єден авто каждей орґанизациї у предвидзеней вредносци, як и закуску и ошвиженє.

Рецитаторох треба приявиц на имейл адресу dk.kerestur@gmail.com, лєбо на тел/факс; (025) 703-357, 703-032. Контакт особа Михайло Бодянец.

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