Повтори ше чисценє базену пре ТВ знїманє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Месна заєднїца 27. авґуста ознова орґанизує Акцию чисценя керестурского базену, а пре потреби знїманя популарней емисиї З Тамару у акциї. Поволує ше шицких волонтерох же би ше приявели и уключели до акциї котра будзе важна промоция Руского Керестура у цалей Сербиї.

Як познате, авторка познатей ТВ емисиї хтора промовує гуманосц алє и природне и културне богатство нашей жеми, Тамара Ґруїч влонї нащивела Керестур же би представела руску заєднїцу и його престолнїцу, та тераз ту жада зняц и прилог о базену.

Прето, як наглашел секретар МЗ Михайло Пашо, важне же би ше за акцию ознова приявели школяре висших класох Основней школи, члени валалских здруженьох од рибарох по спортистох, як и други заинтересовани жителє Керестура.

Хто жада участвовац треба же би ше цо скорей, од нєшка 19. по 26. авґуст, явел до Месней заєднїци, особнє, на тел. 703-305, або з порученьом на мобилни телефон 065/2703305.

Акция почнє рано од 8 годзин, а зоз собу младши волонтере можу принєсц шпахли, а старши лопати.

