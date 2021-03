Погоршана епидемиолоґийна ситуация

ЗАХОДНОБАЧКИ ОКРУГ – Eпидмиолоґийна ситуация на териториї заходнобачкого округу погоршана, а найвекше звекшанє позитивних особох на вирус корони зазначени у кулскей општини дзе ше водзи 421 активни случай, цо скоро значи дупло вецей хорих як у предходним тижню. У Зомборе єст 168 активни случаї, у Апатину 53, у Оджаку 46 и то податки зоз Заводу за явне здравє Зомбор.

По нєурядових податкох зоз ковид-амбуланти у Кули, звекшане число позитивних на вирус и у Руским Керестуре, та прешлого тижня було штернац особи.

У прешлим тижню у цалим округу єст и вецей препатрунки у ковид-амбулантох, алє и вецей вакцинованих, потераз вецей як 9.000 имунизованих. Найвецей у Зомборе вакциноване и ревакциноване 5.260 гражданох, у Апатину 1.391, у Кули 1.651 у Оджаку 1.497 – виявела др Ґордана Цветич зоз Заводу за явне здравє Зомбор, а преноша локални медиї.

