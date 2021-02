Погоршана епидемиолоґийна ситуация

КУЛА – У општини Кула тих дньох утвердзене значне погоршанє епидемиолоґийней ситуациї на схадзкох Штабу за позарядово ситуациї. На основи податкох зоз Заводу за явне здравє Зомбор, у кулскей општини идентификовани активни 255 случаї позитивних на коронавирус, цо найвецей у цалим заходнобачким округу.

По нєурядових податкох зоз ковид-амбуланти у Кули у прешлим тижню ше тестовали 372 особи и 171 була позитивна, а од того 13 зоз Руского Керестура.

Тиж по податкох зомборского Заводу за явне здравє, у цалим заходнобачким округу рошнє число вакцинованих, та у кулским Доме здравя потераз вакциновани 2.412 особи од чого першу дозу прияли 1.031 особи, а гевти ревакциновани.

