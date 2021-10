Подзекованє Богу на радосцох и церпеньох

КРИЖЕВЦИ – У Грекокатолїцкей катедрали Пресвятей Тройци у Крижевцох, 10. октобра крижевски владика Милан Стипич служел благодарну архиєрейску Литурґию з нагоди преслави 120-рочнїци приселєня Українцох на подруче Горватскей.

Преслава почала у катедрали у Крижевцох у хторей ше зишли велї домашнї и грекокатолїки госци зоз шицких крайох Горватскей, млади з Бечу, паломнїки зоз Словениї и України. Були амбасадор Републики України у Горватскей Василий Кирилич, жупан копривничко-крижевски Дарко Корен, представнїки городу Крижевцох и Влади Републики Горватскей, сообщене на сайту Крижевскей епархиї.

Архиєрейску Литурґию св. Ивана Златоустого служел крижевски владика Милан Стипич, зоз сослуженьом викарного владики києвско-галицкого з України монс. Степана Суса, викара за грекокатолїкох Австриї о. Юрия Коласа, як и численима священїками Крижевскей епархиї и України.

Литурґию шпивал квинтет Церкви св. Петра и Павла зоз Львова и Хор грекокатолїцкей катедрали Крижевцки под руководством Мартина Плеша. Литурґию, хтора служена на горватским, українским и старославянским язику, преношела на першей програми Горватска РТВ.

