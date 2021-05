Подзекованє Наталиї Будински за промоцию математики

БЕОҐРАД – Ювилейна 10. Манифестация Май мешац математики (МЗ), шветочно отворена 10. мая у Народним театре у Беоґрадзе. На отвераню участвовала и Наталия Будински, а з нагоди ювилею достала и подзекованє за потримовку тей манифестациї и промоцию математики.

Манифестацию отворел министер просвити Бранко Ружич, а теди виведзени и математично-танєчни перформанс Точка то тото цо нє ма часци, хтори Наталия Будински поставела у сотруднїцтве зоз професийнима танцошами и хореоґрафом зоз Сервису за професийни танєц – Станїца зоз Беоґраду.

Манифестация Май мешац математики у орґанизациї Центру за промоцию науки будзе тирвац по конєц мешаца, а будзе витворена на вецей локацийох у Беоґрадзе як цо Наукови клуб, Беоґрадска твердиня и парк Калемеґдан, пешацка зона Княз Михайловей и Математични институт САНУ.

Тема ювилейней МЗ зоз слоґаном Формула уметносци базована на медзисобней зависносци уметносци и математики.

Наталия Будински професорка математики и окончователька длужносци директора у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк у Руским Керестуре.

