Подзековни за прешлосц, модлїме ше за будучносц

НОВИ САД – Зоз Архиєрейску благодарну Службу Божу хтору предводзел наш епарх кир Георгий Джуджар, у Церкви св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе, внєдзелю, 17. януара, на 17 годзин, почала централна шветочносц означованя Националного швета Руснацох у Републики Сербиї.

Сослужели о. Владислав Варґа, о. Дарко Рац, о. Владимир Еделински Миколка и домашнї парох о. Юлиян Рац, а дзияковал Йовґен Надь.

У своєй казанї, владика Джуджар гварел же зме ше зишли подзековац Богу за благослов, за нашо велї поколєня и вимодлїц помоц за будучносц. Треба нам тото националне швето, бо ше прейґ нього зєдинюєме, обнавяме и здогадуєме на прешли часи и предкох, без хторих би анї нас нє було. Плануєме и будучносц, кадзи и як далєй.

По владикових словох, подзековни зме нашим предходнїком за їх витирвалосц у пестованю власного єства, а на концу наш епарх повинчовал Националне швето и гварел же модлїме Божи благослов же бизме ище вельо роки славели нашо швето.

Медзи присутнима у церкви була державни секретар при Министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, членїца Националного совиту Руснацох и предсидателька Одбору за службене хаснованє язика и писма при НС Руснацох Олена Папуґа, предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, як и други представнїки Националного совиту, представнїки Оддзелєня за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе и представнїки других установох.

