ШИД – Вчера подзелєни новорочни пакецики дзецом у предшколских установох и школох, хтори обезпечела локална самоуправа, а у Основней школи „Сримски фронт“ и Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля“ бул присутни предсидатель Општини Зоран Семенович.

Пакецики обезпечени по штварту класу основней школи, а родичи чийо дзеци нє облапени з предшколским и школским образованьом, пакецики можу превжац у месних заєднїцох у своїм месце роботнима днями од 10 по 15 годзин.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)