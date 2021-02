Подзелєни пакети гуманитарней помоци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Червени криж Кула вчера, 23. фебруара, подзелєл 150 пакети гуманитарней помоци у Руским Керестуре и 50 пакети у Крущичу, у просторийох месних заєднїцох.

Гуманитарни пакети поживи, гиґиєни, як и дзешецкилово мехи муки, обезпечела Влада АП Войводини, односно, покраїнски Робни резерви, а хтори були подзелєни социялно загроженому жительству у Руским Керестуре и Крущичу.

Червени криж пакети дзелєл спрам списку Червеного крижу, а достали их 117 фамелиї зоз Керестура односно коло 250 особи хторим потребна помоц.

