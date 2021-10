ШИД – Комесарият за вибеженцох и миґрациї Републики Сербиї и Општина Шид подзелєли вибеженцом и интерно розселєним особом пакети щипаного древа за огриву порихтаного на палету.

На тот способ 25 хаснователє, хтори сполнєли условия явного конкурсу, достали древо за огриву.

