Подзелєни пакети социялно загроженим фамелийом

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Месней заєднїци, вовторок и стреду, 29. и 30. децембра, подзелєни гуманитарни пакети социялно загроженим жительом Руского Керестура.

Коло 800 пакети поживи и средствох за дезинфекцию обезпечени за територию општини Кула, а 80 пакети загроженим фамелийом у Руским Керестуре подзелєла активна волонтерка Червеного крижа Соня Сабадош.

Пакети обезпечени у сотруднїцтве зоз Општину Кула и компанию Сиґма зоз Кули, котра и донатор, а часц тей заєднїцкей донациї будзе ище подзелєна и у Сивцу, Крущичу и Липару.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)