Подзелєни пакецики у акциї „Нашим дзецом”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре тих дньох подзелєни пакецики 32-оїм дзецом у потреби, хтори направени зоз пенєжу назбераного на Крачунско-гуманитарним концерту „Нашим дзецом”.

На Концерту, отриманим 18. децембра, зоз уходнїцох, добродзечного прилогу, предатих рисункох дзецох зоз фолклорних ґрупох и часци зоз предатого пица, назберане 104.540 динари.

З тих пенєжох направени ваучери у вредносци од 3.200 динари по дзецку за єдну предавальню у Руским Керестуре дзе можу купиц бависка, школски прибор и козметику за дзецинску гиґиєну. Тиж так, у пакецикох и лакотки хтори после Крачуна подаровали вецей особи, як и медовнїки и винчованки хтори на нєдавно отриманей роботнї направели дзеци зоз фолклорних ґрупох Дома култури Руски Керестур.

Крачунско-гуманитарни концерт „Нашим дзецом” орґанизовали Дом култури Руски Керестур, орґанизаторе акциї „Нашим дзецом” и Здруженє „Пакт Рутенорум”.

