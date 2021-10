Подобова колония Еуфемия Гарди на соботу

РУСКИ КЕРЕСТУР – III Подобова колония Еуфемия Гарди 2021. у орґанизациї Рускей матки у Руским Керестуре, будзе отримана на соботу, 9. октобра у Спортско-школскей гали у Руским Керестуре, а приявели ше 11 подобово творителє, найвецей зоз Керестура.

Подобова колония будзе отримана по проєкту Рускей матки за финансованє и софинансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметносци рускей заєднїци у Републики Сербиї по конкурсу Покраїнского секретарияту за културу и информованє АП Войводини и програмох и проєктох у обласци туризма општини Кула у 2021. року, а у безпоштредней орґанизациї Месного одбору Рускей матки у Руским Керестуре.

Сход учашнїкох будзе у Канцелариї Рускей матки у Руским Керестуре на 8,30 годзин. За шицких учашнїкох буду обезпечени уметнїцки платна и олєйово або акрилни фарби за подобове творительтво.

Роботна часц Колониї будзе тирвац до 13, а потим до 16 годзин у сали Месней заєднїци у Руским Керестуре будзе обезпечени полудзенок и друженє учашнїкох.

