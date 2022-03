Подписане спорозуменє о реализациї Програми активней политики обезпечованя роботи

КУЛА – У шветочней сали Општини Кула, пондзелок подписане спорозуменє о ушорйованю медзисобних правох и обовязкох у реализациї Програми або мирох активней политики обезпечованя роботи за чечуци рок.

Зоз спорозуменьом облапени Национална служба за обезпечованє роботи и Општина Кула, цо предвидзене зоз Локалним акцийним планом. Зоз спорозуменьом опредзелєни 7 милиони динари за явни роботи, за фахову праксу опредзелєне 2,5 милиони динари.

Спорозуменє подписали директор НСЗ Зоран Мартинович, предсидатель Дочасового орґану Дамян Милянич и покраїнски секретар за привреду и туризем др Ненад Иванишевич.

На тот завод, покраїнски секретар Иванишевич наявел же 8. марца з нагоди Дня женох, будзе розписани конкурс наменєни женом поднїмательком.

