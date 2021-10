Подписани ище штири контракти за хижи на валалє

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Вовторк, 19. октобра подписани ище штири контракти за купованє хижох на валалє, на териториї општини Кула, медзи котрима и два обисца у Руским Керестуре, єдно за малженску пару зоз Кули котри ше опредзелєли за наш валал, и єдно младому польопривреднїкови зоз Керестура.

Средства ше опредзелюю по Конкурсу Министерства за бриґу о валалу за купованє обисца младим паром, самохраним родичом и младим польопривреднїком старосци до 45 роки. Обисце ше може находзиц на териториї шицких населєних местох на териториї Републики Сербиї, лєм нє у городских и општинских шедзискох и нє у пригородских населєньох.

По податкох ресорного Министерства, на валалох єст сиґрно коло 200 тисячи празни обисца и праве зоз таким конкурсом котри ше реализує уж даскельо роки, циль же би ше млади затримали, або врацели на валал.

Тиж важне надпомнуц же интересованє релативно вельке, конкурс тирва найпознєйше по 1. новембер, або покля єст средства.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)