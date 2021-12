Подписани ище єден контракт за обисце на валалє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлого пиятку, 3. децембра, у просторийох Министерства за бриґу о валалє, подписани ище два контракти за купованє хижох на валалє, на териториї општини Кула, єдна у Крущичу и єдна у Руским Керестуре.

З Руского Керестура, контракт за обисце, на тот завод, подписали млада малженска пара Весна и Ацо Зарубица, а попри нїх на истим конкурсу того року подписани ище шейсц контракти за купованє хижи у нашим валалє – млади польопривреднїк Мирослав Чизмар, Деян Кренїцки и Ивана Бонич, Деян и Катарина Русковски, Зоран и Миряна Дудашово, як и Чосичово зоз Кули котри ше опредзелєли за обисце у Руским Керестуре.

На териториї општини Кула того року подписани вкупно 24 контракти.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)