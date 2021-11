Подписани контракти за субвенционованє енерґетскей ефикасносци

КУЛА – Зоз подписованьом тройних контрактох и святочним уручованьом урядово закончена перша Явна поволанка за додзельованє безповратних средствох гражданом за енерґетску санацию фамелийних хижох и обисцох.

У проєкту вкупно уключени 17 привредни субєкти котри сполнєли условия конкурсу и котри буду виводзаче роботох, док за миру набавки ПВЦ столариї контракти подписали 54-еро з котрих шесцеро зоз Руского Керестура, а за набавку котлох на ґаз и биомасу 29-еро, медзитим нїхто зоз Керестура.

Предсидатель Општини Кула Дамян Милянич з тей нагоди визначел же то пилот проєкт котри вєдно реализовали Општина Кула и Министерство рударства и енерґетики зоз по 3 милиони динари.

По словох Дамяна Милянича, зоз тим крочайом закончени Конкурс котри робени у сотруднїцтве зоз Министерством рударства и енерґетики. З тим конкурсом субвенционована набавка новей ПВЦ столариї, котлох на ґаз, биомасу и под. и изолация обєктох. Вецей як 80 контракти подписани зоз гражданами, а средства, окрем же риша проблем на їх обєктох, буду уплївовац на енерґетску ефикасносц, як на локалним уровню, так и на державним, а нарок буду опредзелєни ище векши финансийни средства за тоту намену.

До заєднїцкого проєкту Министерства рударства и енерґетики вошли вкупно 67 локални самоуправи, а Општина Кула єдна спомедзи перших котра уж цалком закончела Конкурс.

