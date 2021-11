Подписани контракти за унапредзованє енерґетскей ефикасносци

ШИД – Вчера у сали Скупштини општини Шид подписани контракти помедзи локалну самоуправу, виводзачми роботи и гражданох, а по явним конкурусу за унапредзованє енерґетскей ефикасносци хижох и квартельох.

На конкурс ше приявели коло 50 гражданє, а окремна Општинска комисия на чолє зоз заменїком предсидателя Општини Дьордьом Томичом одредзела 28 гражданох хтори сполнєли условия конкурса.

Средства опредзелєла локална самоуправа и то два милиони динари, тиж тельо и Министерство рударства и енерґетики, а 50 одсто вредносци роботи финансую сами гражданє.

Средства додзелєни за уградзованє такволаного ПВЦ тишлєраю, потим за термо-изолацию хижох, за набавку котлох на пелет и обновлїви горива, як и за соларни панели.

