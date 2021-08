ШИД – У сали Скупштини општини Шид вчера подписани контракти о додзельованю 11 пластенїкох помедзи нємецкей гуманитарней орґанизациї АСБ (Arbeiter Samariter Bund) и 11 особох хтори конкуровали за пластенїки.

Як з тей нагоди гварел Лазар Дойчинович спред АСБ, тота орґанизация пластенїки подзелї и у городох и општинох Лесковац, Крушевац, Димитровґрад, Владичин Хан и Лучани у вредносци коло 180.000 евра.

Окремна комисия од 16 приявених вибрала 11 и то особи з вецей дзецми або слабшого материялного стану, а после випорученя пластенїкох у єдним ґаздовстве за шицких хтори достали пластенїки будзе орґанизована и фахова едукация о заградкарскей продукциї.

Кед слово о проєкту на подручу општини Шид, локална самоуправа го потримала зоз 3.000 еври, а средства за цалосни проєкт обезпечує Министерство вонкашнїх дїлох Нємецкей.

