Подписани контракт за вибудов фабрики за преробок парадичох

КУЛА – Предсидатель Општини Кула, Дамян Милянич, вовторок 20. юлия, подписал у мено Општини Контракт о оцудзеню будовательней жеми зоз явней власносци зоз компанию BFV – Processing of tomato and fruis doo Kula.

Предмет контракту – оцудзенє нєрухомосци зоз явней власносци Општини Кула и то будовательна нєвибудована жем у Кули, у индустрийней зони, вкупней поверхносци 3 гектари 41ар и 24метери квадратни, за вибудов обєкту, чий початок вибудови заплановани за конєц рока.

Спомнута будовательна жем оцудзена за цену од 22.521.840 динари, а у першей фази плановане укладанє од 6,5 милиони евра. Инвеститор планира запошлїц до 100 роботнїкох.

