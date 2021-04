Подписани Меморандум о сотруднїцтве руского и словацкого националного совиту

СТАРА ПАЗОВА – У Старей Пазови вчера, 16. априла, заключени Меморандум о сотруднїцтве Националного совиту словацкей нацоналней меншини и Националного совиту рускей нацоналней меншини, хтори подписали предсидателє двох совитох Лїбушка Лакатошова и Борислав Сакач.

Подписани Меморандум ма седем точки общого характеру и нє огранїчує самостойне и нєзависне дїлованє подписнїкох, а у Точки 2. прецизоване же му циль унапредзенє одношеньох медзи словацку и руску меншинску заєднїцу у Републики Сербиї, медзикултурне сотруднїцтво и припознаванє традицийних и историйних вредносцох двох народох у Войводини, як и черанка искуствийох у обласци култури, образованя, информованя и службеного хаснованя язика и писма.

Здогаднїме, як на остатнєй схадзки Националного совиту Руснацох потолковал предсидатель Борислав Сакач, циль Меморандума, окрем же афирмує и практично указує опредзелєнє подписнїкох ґу мултикултурализму и интеркултуралносци, насампредз же би бул формална основа за будуце апликованє зоз проєктами и хаснованє европских фондох хтори обезпеча векши средства за витворйованє културней автономиї двох меншинских заєднїцох.

На подписованю Меморандума о сотруднїцтве НС Словацох и НС Руснацох, попри чолнїкох двох совитох, присуствовали и державни секретар у Министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Олена Папуґа, и предсидатель Уряду за загранїчних Словацох Словацкей Републики Милан Ян Пилип, хтори тих дньох у службеней нащиви дияспори у Репулики Сербиї.

