Шид – Медзи 12 локалнима самоуправами у Републики Сербиї хтори подписали Меморандум о сотруднїцтве зоз Америцку аґенцию за медзинародни розвой (USAID) и општина Шид, а документ подписал предсидатель Општини Зоран Семенович.

Партнере у проєкту вєдно буду робиц на розвою транспарентносци, инклузиї и змоцньованю одвичательносци власци, зопераню корупциї и змоцньованю участвованя явносци у приношеню одлукох.

