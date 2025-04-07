Подписац мож ище нєшка и ютре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре вельку заинтересованосц после емитованя прилога зоз схадзки на телевизиї, догварене же шицки котри жадаю подписац потримовку за вибудов фабрики води у Руским Керестуре годни то зробиц ище нєшка и ютре у просторийох задруґи „Керестурска паприґа” од 12 до 16:30 годзин.

Най здогаднєме, на нєдавно отриманей схадзки котру зволала адвокатка др Мария Йоксович у догварки зоз гражданами валалу, догварене же ше зоз еколоґийну тужбу будзе вимагац, насампредз вибудов фабрики за воду, потим надополньованє розлики за наплацену воду у одношеню на цену технїчней води за период од три роки ретроактивно и зменшанє рахункох за воду покля тот проблем нє будзе ришени, и як треце надополнєнє нєматериялней чкоди.

Йоксовичова визначела же по резулатотох випитованя води зоз валалу, а котри робени за случай єй странкох, керестурска вода нє за пице, анї за варенє, анї за умиванє рукох, же вода лєм за санитарно-технїчне хаснованє.

Як наглашела адвокатка Йоксович, тим адвокатох зоз єй канцелариї стої на розполаганю Керестурцом, и же тот їх анґажман нє будзе наплацени. Тиж, на подписованю у задруґи присутна адвокатка з єй канцелариї Мая Мадєши. Подписац може особа на котру глаши рахунок за воду, потребне принєсц єден рахунок и особну карточку.