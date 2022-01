Подпредсидателька Влади Зорана Михайлович нащивела општину Вербас

ВЕРБАС – Подпредсидателька Влади и министерка рударства и енерґетики проф. др Зорана Михайлович вчера, 26. януара, нащивела перше Змаєво, а потим и Вербас, пренєсол општински сайт.

У Змаєве у єдним обисце присуствовала заменьованю облакох и дзверох у рамикох проєкту унапредзеня енерґетскей ефикасносци на квартельних обєктох, а потим обишла и роботи на реконструкциї оводи „Бубица” у Вербаше, дзе часц роботох финансує Амбасада Швайцарскей.

Подпредсидателька Влади и министерка рударства и енерґетики на тот завод оценєла же унапредзене енерґетскей ефикасносци национални проєкт котри значи зменшанє трошеня енерґиї и здравши животни стредок.

По словох Михайловичовей, шлїдуюца явна поволанка за додзельованє субвенцийох за поставянє соларних панелох будзе розписана у цеку фебруара, та поволала шицки локални самоуправи же би ше приявели. Окремни олєгчаня буду обезпечени, гварела, за нєрозвити општини и за социялно загрожених гражданох.

Вєдно зоз Зорану Михайлович, Вербас нащивели и амбасадор Швайцарскей Урс Шмит и началнїк Южнобачкого округу Милан Новакович.

Визначних госцох у Змаєве и Вербаше привитал и предсидатель општини Вербас Предраґ Роєвич, котри з тей нагоди надпомнул же укладаня, лєм у проєкту у Вербаше котри ше одвива у пейцох образовних установох, вредни вецей як 175 милиони динари. На тот завод подзековал Влади Сербиї, Влади и Амбасади Швайцарскей на потримовки котру даваю општини Вербас, а як визначел, наздава ше же потримовка у будучносци будзе ище моцнєйша.

