Подпредсидатель Странки шлєбоди и правди Деян Булатович нащивел Коцур

КОЦУР – Коцур и польопривредне ґаздовство Небойши Васича вовторок, 8. марца, нащивел подпредсидатель Странки шлєбоди и правди Деян Булатович.

Домашнї, Небойша Васич, як визначене, нє занїма з политику и нє член є анї єдней политичней партиї, алє бул порихтани бешедовац о тим цо за Сербию найважнєйше, як гварел Булатович, и то тото цо би требал розумиц и министер Бранислав Недимович и комплетна Влада – треба же би чула тих людзох цо маю повесц, з якима проблемами ше зочую и повесц им на яки способ можу ришиц проблеми.

Васич з Булатовичом бешедовал о вельких укладаньох котри потребни за польопривредну продукцию, о драгим нашеню, штучним гною, хемиї, горива, обробку жеми пред и после шаца, отримованю машинох, нїзких лєбо нїяких субвенцийох… Тиж, бешедоване о проблемох з якима ше польопривреднїки стретаю при одкупу, нє дефинованей цени за готови продукт, и иншим.

Булатович обецал же подзвигню субвенциї на 12.000 динари по гектару, тиж утаргню акцизи на гориво за польопривреднїкох и додаю субвенциї за гориво. Треце цо Булатович обецал ше дотика ґарантованей цени – пейц роки напредок польопривреднїки муша знац яка будзе цена їх продуктох, цо будзе барз значине польодїлцом, статкаром, заградкаром, овоцаром.

Булатович додал же Драґан Дїлас, Мариника Тепич, Борко Стефанович и вон особнє були у нотара и направели контракт у котрим наведзене же шицко гевто цо поведзене у кампанї и цо обецаю, кед нє сполня после зменьованя актуалней власци у року од шейсц мешаци –же ше поцагню зоз политики, нє буду на було якей державней функциї прето же тримаю же то нєморалне.

Присутним польопривреднїком Булатович обецал же ше стретню после виберанкох и, як гварел, наздава ше же буду вєдно бешедовац о других, нових, темох.

