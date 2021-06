Подприємству „Апривреде” Владимира Ерделя припознанє – шампион квалитета

НОВИ САД – З нагоди 88. медзинародного Польопривредного сайму, хтори би ше спрам планох орґанизаторох мал отримац од 18. по 24. септембер, 22. юния у Новим Садзе у конґресней сали Мастер центру Новосадского сайма отримане додзельованє припознаньох за найлєпши продукти у вецей катеґорийох.

У катеґориї Овоц и желєнява и продукти з нїх припознанє – Шампион квалитету у ґрупи продуктох, достало и Подприємство „Априверде” власнїка Владимира Ерделя зоз Сенти.

Як за РТВ виявел Ерделї, тото припознанє єден вельки крочай за тото подприємство, бо почали робиц пред пейцома роками, а тераз направени крочай ґу крайньому купцови. Хвильково им тото припознанє вельо значи, зоз єдного боку то резултат маркетинґу, з другого боку то припознанє роботи, односно потвердзенє намаганя же би квалитет бул справди вершински и то єдна з перших карикох хтора их водзи ґу дальшим цильом – виявел Ерделї после доставаня припознаня.

Попри за желєнявово и продукти з овоцох, припознаня дзелєни и за ґрупу пчоларски продукти и опрему.

