Под час Вельконоцних шветох трої кресцини

ДЮРДЬОВ – Вирни дюрдьовскей грекокатолїцкей парохиї Рождества Пресвятей Богородици внєдзелю, 2. мая, преславели Вельку ноц, а на Други дзень Велькей ноци було мированє.

На Перши дзень Велькей ноци, на 10 годзин була Литурґия Святого Йоана Златоустого и пошвецанє паскох у парохиялним дворе. Службу служел о. Борис Холошняй котри у казанї гуторел о значносци того велького християнского швета, алє и же Христова пасха наша пасха, наша радосц, понеже тот дзень нам дата надїя котра преходзи гранїцу шмерци. Того дня у церкви були велї вирни дюрдьовски парохиянє, алє и госци зоз Ґосподїнцох, зоз Жаблю, Руского Керестура, Нового Саду и иножемства.

Исти дзень, на 18 годзин була Вокресна вечурня. На Други дзень Велькей ноци, на Шветли пондзелок, 3. мая, на 10 годзин була Литурґия и мированє, а на 18 годзин Воскресна вечурня. На Треци дзень Велькей ноци, на Шветли вовторок, 4. мая, на 10 годзин була Литурґия, а на 18 годзин Воскресна вечурня.

Вельконоцне швето у дюрдьовскей парохиї возвелїчане зоз трома кресценями. На Перши дзень Велькей ноци у велькей Служби Божей були два кресценя. Покресцени шеснацрочна Анамария Зец и єй мац Саня Зец, котра ма штерацец єден рок, а котри однєдавно жию у Дюрдьове. Ютредзень, на Други дзень Велькей ноци, у велькей Служби покресцена тромешачна Татяна Молнар, од оца Миколи и мацери Бояни Молнар зоз Дюрдьова.

Дюрдьовски священїк о. Михаил Холошняй и члени Церковного одбору ше и под час того швета намагали директно преношиц Служби Божо на Фейсбук профилу – Mihail Holosnjaj, як и цали час у пандемиї. Шицки зняти Служби ище вше мож опатриц на спомнутим профилу.

