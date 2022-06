НОВИ САД – Студентом Филозофского факултету у Новим Садзе хтори у прешлим року слухали предмет Руски язик як странски по законченим испиту цеком юнийского року представена културна видео програма Поздрав лєту и дзепоєдни руски традицийни єдла.

Єден з найлєгчейших способох же би ше лєпше упознала одредзена култура, звичаї и язик, то нащива жеми у хторей жию ношителє одредзеного язика, односно култури. Медзитим, студенти нє вше маю таку можлївосц. Прето студентом на ориґинални способ представена часц рускей култури. Попри читаня рускей поезиї, студенти могли коштовац дзепоєдни єдла рускей кухнї и на тот способ ище лєпше ше упознац зоз руску културу. Єдла хтори студенти коштовали то капущанїки, белюши, ґоргелї и карапачи. Окрем смакох тих єдлох, студенти могли дознац кеди и прецо ше вони рихтаю, як достали мено и як ше волаю у других язикох. Дзепоєдни з тих єдлох правел професор др Медицинского факултету Слободан Митрович по рецепту зоз Мацеровей рускей кухарки хтори и сам провадзи курс руского язика.

У рамикох програми хтора у форми видеа представена на тот завод, стихи з идилского венца З мойого валала, Гавриїла Костельника читали студенти хтори уча руски язик як странски. Студентка Оддзелєня за русинистику Мануела Кучмаш представела писню Приятельство, Ирини Гарди Ковачевич. Професор др Слободан Митрович одшпивал писню Мацерова мушкатла, асистенка Ана Римар Симунович интерпретовала писню Чайки, а на два заводи, студент Оддзелєня за русинистику Сашо Палєнкаш одграл на фуяри писнї Мой валал Руски Керестур и Керестурски штири дзвони.

Була то нагода же би студенти указали резултати своєй роботи на тим предмету и дружели ше упознаваюци ше зоз ґастрономию Руснацох у Войводини.

Студентох за програму пририхтал висши лектор Александер Мудри, хтори и порихтал видео програму з знїмкох учашнїкох.

Видео програму Поздрав лєту можеце опатриц на шлїдуюцим линку.

