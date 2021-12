ШИД – На закрицу будинка Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля“ у населєню „Восток“ покладзени соларни панели за зогриванє води за трошенє у спомнутей установи.

Як функционує шпорованє енерґиї прешвечели ше предсидатель Општини Зоран Семенович и його заменїк Дьордє Томич, проєкт финансовало Министерство рударства и енерґетики, а софинансовала локална самоуправа.

