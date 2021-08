Покошени над и подводна трава на беґелю

РУСКИ КЕРЕСТУР – На инициятиву Месней заєднїци, концом прешлого тижня у Руским Керестуре покошена трава и над на беґелю, цо поробело Явне водопривредне подприємство Води Войводини, а хторе и задлужене за отримованє Малого бачкого беґелю.

Подприємство Води Войводини, перше зоз вельку плївну кошачку, у длужини од 3.800 метери од Широкого по базен, покошело подводну траву. Потим, зоз малу кошачку покошени над з обидвох бокох беґелю, у длужини од 600 метери, медзи базеном и брану, а споза брану, зоз баґерским тарупом, Водопривредне подприємство Бачка Вербас покошело над у длужини од 3 600 метери.

Над медзи базеном и брану покошени и старупирани, хтори ше висуши и як таки, нє направи нїяку еколоґийну чкоду.

Попри тим, бандур Юлин Винаї тих дньох розкерчел жбунє и орезал конари на такволаней долнєй инспекцийней дражки, коло беґеля з правого боку од мосту спрам Широкого.

