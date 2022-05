Покраїна опредзелєла средства за софинансованє проєктох

ШИД – Предсидатель Општини Шид Зоран Семенович и покраїнски секретар за польопривреду, лєсарство и водопривреду АП Войводини Чедомир Божич, подписали у Покраїнскей Влади контракти о опредзельованю средствох Општини Шид за софинансованє проєктох.

Слово о софинансованю вибудови будинкох з обласци гидролоґиї и виробок проєктно-технїчней документациї за фекалну канализацию, а опредзелєни средства и за ушоренє дильовох у хотарох (алє нє наведзени виноси средствох хтори опредзелєни за тоту намену).

