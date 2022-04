Покраїна помага огньогасцом

НОВИ САД – У Покраїнскей влади вчера уручени контракти представнїком добродзечних огньогасних дружтвох зоз Войводини котрим додзелєни безповратни средства за финансованє програмох од явного интересу котри важни за защиту и ратованє од огньох у 2022. року.

Контракти уручел покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсарство Чедомир Божич, котри з тей нагоди гварел же по конкурсу того року додзелєни средства 51 здруженю у вкупней суми 20 милиони динари.

Средства по тим конкурсу достало и Добродзечне огньогасне дружтво Руски Керестур, вкупно 300.750 динари.

Божич додал же ресорни покраїнски секретарият у идуцим року обезпечи и векши средства за тоту наменку, и за ище векше число здруженьох.

