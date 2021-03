Покраїна розписала конкурси за наводньованє, пчоларство и финансованє науково-фахових активносцох у аґрару

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за польопривреду розписал три конкурси за польопривреднїкох.

Перши за субвенционованє каматох на кредити Розвойного фонду Войводини за набавянє новей опреми и системи за наводньованє зоз беґельскей мрежи, други за софинансованє инвестицийох у пчоларстве, а треци за финансованє науково-фахових активносцох у обласци польопривреди и руралного розвою.

Як преноши сайт agrofin.rs, найвекше интересованє польопривреднїкох за софинансованє инвестицийох у пчоларстве и набавку нових пчолох за цо зоз конкурсом опредзелєни 25 милиони динари. Конкурс отворени по 9. април, а прияви можу дац привредни дружтв а, задруґи, як и ношителє реґистрованого комерциялного польопривредного ґаздовства.

Предвидзени безповратни средства по тим конкурсу можу виношиц по половку од вкупно прилапююцих трошкох инвестициї. При женох и особох младших од 40 рокох лимит 60 проценти. Максимална сума котра ше може достац по прияви 330.000 динари.

