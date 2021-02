Покраїна уклада два милиярди динари до автоматизациї радарских центрох у Войводини

НОВИ САД – Роботи на автоматизациї и модернизациї процивкаменцовей защити Радарского центра „Фрушка гора” одвиваю ше по предвидзеней динамики, виявел пияток 26. фебруара предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович и наявел же витворени условия за початок автоматизациї системи у радарских центрох „Самош” и „Байша”, за цо Покраїнска влада видвої два милиярди динари.

Як виявел предсидатель Мирович после обиходзеня Радарского центра „Фрушка гора”, од 118 лансирних станїцох 55 уж автоматизовани, а Скупштина Войводини 25. фебруара принєсла одлуку о обезпечованю нєобходних финансийних средствох за початок процедури модернизациї системи и у других двох радарских центрох на териториї Войводини – „Байша” и „Самош”.

На тот способ будзе защицена цала територия Войводини, та ше зменша ризик од пошлїдкох каменцу за 30-40 проценти. Зоз уводзеньом системи автоматизованого бранєня од хмарох з каменцом здалєка ракети, место велького числа людзох, будзе лансировац оператер зоз радарского центру.

У нащиви Радарскому центру „Фрушка гора” були и директор Републичного гидрометеоролоґийного заводу Юґослав Николич и покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсарство Чедомир Божич.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)