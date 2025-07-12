Покраїна уклада сто дзешец милиони динари до прерабяцкей продукциї

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство орґанизовал шветочне додзельованє контрактох за софинансованє инвестицийох за звекшанє конкурентносци польопривредних ґадовствох през додаванє вредносци продуктом през преробок.

Контракт достали шейдзешат пецеро хаснователє, а вкупно опредзелєни сто дзешец милиони динари. Контракти уручела помоцнїца покраїнского секретара Драґица Илич, хтора з тей нагоди визначела же ше средства одноша на набавянє опреми за преробок примарних польопривредних продуктох, як цо то млєко, месо, желєнява, овоц, продукти хтори ше достава од пчолох, алє и за продукованє вина и палєнки ширцом териториї АП Войводини.